Український артист Олег Скрипка потрапив у гучний скандал – соліст гурту Воплі Відоплясова виступив на одній сцені з росіянами. Олег уже прокоментував ситуацію.

Так, ідеться про фестиваль Music Saves the World, який цьогоріч відбувся у Чорногорії. Примітно, що до 2019 року він проходив у Росії і мав назву Садиба Jazz.

Про візит українського артиста на захід розповіла російська продюсерка Марія Сьомушкіна, яка знайома з Олегом не перший рік. Вона заявила, що запросила співака і той погодився. Щоправда, через деякий час публікація стала прихованою для користувачів Facebook.

– Я запросила Олега на сцену, і разом з музикантами-біженцями з Росії та співачкою з Франції стався чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім’я миру, – заявила Сьомушкіна.

Очевидно, що про участь росіян було відомо заздалегідь – тим більше, що в афіші повідомлялося, що виручені гроші підуть на допомогу українським і російським біженцям. На тлі загального невдоволення в соцмережах артист оперативно закрив коментарі під публікаціями в Instagram, а потім озвучив і свою позицію, заявивши, що це все “інформаційна атака”.

– Ми виступали в Чорногорії з концертами. І я відвідав один захід, який мав допомогти українським дітям. А потім виявилося, що там були росіяни в організації чи десь там, – коротко прокоментував ситуацію артист.

Нещодавно був ще один неприємний інцидент із нашими музикантами та росіянами. Так, ідеться про скандал навколо фестивалю Easy Busy Fest у Варшаві, де мали виступати наші артисти. Як виявилося, одним зі спонсорів івенту була компанія, пов’язана з РФ.