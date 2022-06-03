Украинская певица Оля Полякова рассекретила свой возраст и призналась, почему всегда пыталась его скрыть.

В программе Взрослые девочки артистка отметила, что в этом году 17 января ей исполнилось 43 года. По словам Поляковой, она никогда не хотела называть свой возраст, поскольку стеснялась настоящей цифры.

К тому же долгое время артистка считала себя никем и переживала из-за того, что не могла стать популярной.

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– Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Никому это не нужно было, никто не обращал на меня внимания. Мои песни слушали только мои родственники, а клипы, которые я снимала, смотрел муж. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ, и они спросили: Сколько вам лет?, и мне показалось, что в 30 лет быть звездой-новичком и петь незамысловатые песенки – как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25, — призналась Оля.

С тех пор все СМИ писали ненастоящий возраст Оли, а с погрешностью на пять лет. И когда в Википедии появилась статья о том, что Полякова родилась в 1979 году, она очень расстроилась.

— Когда в Википедии появилась настоящая дата рождения и ее нельзя было исправить, я выла, будто кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно! Мне еще было стыдно, что я столько времени лгала и скрывала это. И для меня это было прям трагедией, – поделилась Полякова.

Артистка добавила, что только с началом войны поняла, что цифры в паспорте вообще не имеют никакого значения.