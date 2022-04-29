Украинская певица Ольга Полякова рассказала, где сейчас находится ее мама, которая жила в России.

По словам артистки, она избегала этого вопроса пока ее мама Светлана была в РФ, однако сейчас сказала, что она выехала.

— У меня был как заложник там, мне было очень страшно. Моя мама выехала, слава Богу. Уже около двух недель. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо, — отметила Полякова.

Артистка вместе с дочерями сейчас находится за границей. Пока что возвращаться в Киев не планирует, считает, что тут от нее меньше толку.

— Тут я полезна, ездя по миру и помогая стране, своему коллективу, волонтерам и ВСУ. Что я буду делать в Киеве? Не будет еще долго работы. Можно ездить и поддерживать морально ВСУ, это бесплатно, но я планирую это делать… Я приеду в Украину, дам несколько концертов для госпиталей… Но если говорить о пользе стране, ездя и собирая деньги, то тут от меня ее больше, — отметила Полякова.

Артистка сказала, что как только станет безопасно для детей, они сразу вернутся на постоянное место жительства в Украину.

Ранее Оля Полякова рассказала, почему дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. По словам артистки, ее интервью вышло полным и не порезанным, поэтому она донесла до россиян то, что планировала.