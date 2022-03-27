Украинская актриса Анастасия Пустовит рассказала об оккупации, которую видела своими глазами. В начале войны она оказалась в поселке Немишаево, расположенном рядом с Бучей и Гостомелем.

Первые дни войны Анастасия находилась в штабе, где помогала жителям поселка. Он был расположен в Доме культуры. Вспоминает, как на протяжении трех суток ждали, что их просто убьют.

— Через здание, где был штаб, шла вся колона техники… Мы не могли бросить это место. Трое суток семеро людей просто ждали, когда нас всех убьют. Это видное место. Туда постоянно подъезжала техника… Мы просто ждали, когда к нам зайдут. Были случаи, когда БТР подъезжали к Дому культуры, выходили русские с оружием, алкоголем, который они наворовали, пили, смотрели на здание. На нас направляли дуло танка, — рассказала актриса.

Говорит, когда поняли, что больше ничем помочь не смогут, решили идти к родным в бомбоубежище. Там они очутились в заложниках у россиян.

— Они нам поставили условия. Первое – Если вы выйдете за предел наших войск, мы за вас не отвечаем. Если вы остаетесь здесь, вы в безопасности. Второе – Если кто-то из вас попытается передать координаты наших войск и мы об этом узнаем, исчезнет и человек, и телефон, – вспоминает актриса.

Пустовит отметила, что директор колледжа в Немишаево поручился своей жизнью, что из бомбоубежища ни одна информация о путинских войсках не поступит.

Актриса сказала, что впоследствии они приняли решение идти на другую сторону поселка.

— Нас было восемь человек… Там оставаться было опасно, они знали, что в бомбоубежище сидит много людей. Мы прорвались на другую сторону поселка, – вспоминает Анастасия.

Также она попыталась составить портрет российского агрессора.

— Это похоже на хорошего абьюзера. Они делают вид, что добрые и помогают нам, но в то же время объясняют, что если мы сделаем что-то не так, то они нас убьют. Для меня это очень странная история… Если ты не хочешь, чтобы тебя “спасали”, то будешь мертв, — сказала Пустовит.

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич и Без обмежень спели для воинов в бомбоубежище. Певица сказала, что для нее честь петь для бойцов, отметив, что во время таких выступлений она мысленно отправляет каждому силу и поддержку.