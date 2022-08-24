Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу 20 августа в компании друзей и семьи в США. В сети раскрыли подробности свадебного платья Лопес, которая смогла удивить гостей.

Невеста появилась на церемонии в одежде из коллекции Ralph Lauren. Для его создания ушло более 1000 носовых платков и 500 метров ткани были разрезаны на полоски, чтобы создать классическое платье-колонну Ralph Lauren с высоким воротником. Для этого пришлось вручную прикреплять полоски ткани, создав объемную юбку. Дополнила платье длинная фата, которая никого не оставила равнодушным.

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Жених дополнил образ невесты классическим белым смокингом от Ralph Lauren Couture, черными брюками и черным галстуком-бабочкой. Дети также были одеты в творения Ralph Lauren.

Во время церемонии были замечены и гости — все они были одеты в белое.

Напомним, что пара официально поженилась еще в июле в Лас-Вегасе. Первая церемония бракосочетания прошла тайно. Однако позже стало известно, что Аффлек и Лопес устроят свадьбу для друзей.

Пара решила компенсировать то, что не случилось 20 лет назад — Аффлек и Лопес хотели пожениться в 2002 году. Тогда все было готово к церемонии, но она так и не состоялась. Влюбленные разбежались.