Украинская певица Оля Полякова показала, как делает ремонт в собственной квартире в центре Киева.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео из квартиры и призналась, что начала чинить крышу.

Возмутившись бездействием коммунальщиков и ЖЭКа, Оля решила взять все в свои руки и отремонтировать крышу сразу в трех подъездах.

— В этом году потолок упал моим детям на голову, я сейчас делаю ремонт на крыше. Более того, ремонтирую крышу в трех подъездах. Я послушала ваши советы, что нужно все взять в свои руки и сделать все за свой счет. Посмотрите на мою квартиру, такая разруха у меня сейчас, пришлось менять потолок, потому что все прогнило, — сказала Оля.

Также Полякова показала, в каком состоянии была ее крыша до ремонта. На видео видно, что все перекрытие было гнилым и деревянным.

— В один момент это все могло просто упасть на голову. Десять лет в квартире текла крыша. Теперь это все сняли и сделали новую крышу. И теперь все будет хорошо, — подытожила певица.

Напомним, что в феврале 2021 году в квартире Оли Поляковой обвалился потолок. Инцидент произошел в результате накопленной воды на крыше дома от сосулек и снега.

Исполнительница живет на последнем этаже, поэтому весь удар от погодных условий приняла на себя.

Артистка не раз обращалась за помощью к коммунальщикам и ЖЭКа, но никто не реагировал на ее жалобы.