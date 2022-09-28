Ситуация была разрушительной: Елизавета II хотела помирить Меган Маркл с отцом

Королева Елизавета II пыталась убедить Меган Маркл восстановить непростые отношения с отцом Томасом Марклом.

Об этом написала королевский эксперт Кэти Николл в книге Новые члены королевской семьи.

— Королева видела, насколько разрушительной была ситуация между Меган и ее отцом, и она действительно говорила об этом с Меган и пыталась побудить ее поговорить с Томасом, — отметила она.

По словам королевских источников, Елизавета II была уверена, что ситуация с Томасом Марклом “была довольно плохо улажена, и если бы все было сделано по-другому, могло получиться лучше”.

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Также королева считала ошибкой то, что Гарри никогда не ездил в Мексику, чтобы встретиться со своим будущим тестем.

Что не так в отношениях Меган Маркл с отцом

После того как Меган Маркл стала членом королевской семьи, ее отношения с отцом стали натянутыми.

Томаса Маркла пригласили на свадьбу Меган и Гарри, но из-за проблем с сердцем он был вынужден пропустить торжество.

Накануне свадьбы вокруг отца Меган разгорелся скандал — его обвинили в сговоре с фотографом, который продал снимки подготовки к свадьбе за $130 тыс.