Скандалы, бойкот The Weeknd и голосование: что известно о Грэмми 2022

В США объявили номинантов на премию Грэмми 2022. Это первая церемония, которая пройдет по новым правилам.

Когда будет проходить премия Грэмми

64-я церемония вручения премии Грэмми состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе. Церемония в прямом эфире будет транслироваться по каналам CBS и Paramount в 20.00 по местному времени (06.00 1 февраля по киевскому времени).

Номинанты Грэмми 2022

Среди номинантов на Грэмми и украинский режиссер Таня Муиньо. Речь идет о клипе для Lil Nas X на трек Montero. Она уже собрала ряд престижных наград, в частности MTV Video Music Awards.

И уже традиционно — какая же премия Грэмми без скандала. В этот раз возмутился Machine Gun Kelly, который не получил номинаций.

— Что-то не так с Грэмми, — написал 31-летний MGK в Twitter вскоре после объявления о номинациях на 2022 год.

Кстати, трек WAP от Cardi B и Megan Thee Stallion тоже остался без внимания, хотя на протяжении года он трубил отовсюду (несмотря на откровенный текст песни).

А вот открытием для Грэмми стала молодая певица Оливия Родриго, которая благодаря своему дебютному альбому получила сразу несколько ключевых номинаций Запись года, Альбом года и Лучший новый исполнитель. Кроме того, среди номинантов представлены и тяжеловесы индустрии Lil Nas X, Джастин Бибер, Doja Cat, Билли Айлиш и Silk Sonic.

Бойкот премии

Канадский певец The Weeknd бойкотирует премию Грэмми 2022, так как в прошлом году он не получил номинаций, хотя выпустил невероятно успешный альбом. В частности его сингл Blinding Lights побил несколько рекордов, был номером один в чартах более чем в 30 странах, а также держал лидерство на протяжении года в Billboard Hot 100. Поэтому The Weeknd в этому году решил и вовсе не подаваться на Грэмми.

Для тех, кто не в курсе, чтобы получить номинацию, а затем и статуэтку Грэмми нужно заполнить заявку в Академию звукозаписи.

Новые правила на Грэмми

Помимо скандала с The Weeknd, Грємми неоднократно обвиняли в предвзятости и коррупции, так как зрители видели, что по-настоящему популярные треки и артисты остаются за бортом. В качестве доказательства вот вам список артистов без Грэмми: Ники Минаж, Snoop Dogg (почти 20 номинаций и ни одной победы), Björk, Кэтти Пери (несколько ее клипов имеют миллиардные просмотры), Sia.

В результате Грэмми-2022 проходит по новым правилам. Теперь кандидатов, отбирающих претендентов в номинациях Альбом года, Песня года, Запись года и Лучший новый артист, будут выбирать члены академии. Раньше это делали секретные комитеты, в которые входили от 15 до 30 представителей музыкальной индустрии.