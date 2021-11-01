Американскую звезду реалити Ким Кардашьян заподозрили в романе с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Пара вместе отпраздновала Хэллоуин в парке развлечений Knott’s Berry Farm в Калифорнии. С ними были Кортни Кардашьян и ее жених Тревис Баркер.

В сети появились общие снимки Кардашьян и Дэвидсона. На фото они держатся за руки, катаясь на американских горках.

Инсайдеры прокомментировали слухи о новом романе Кардашьян. Источники из близкого окружения Ким отметили, что они только друзья.

– Они крутятся в тех же кругах, поэтому время от времени могут появляться вместе. Они просто друзья, которые тусуются вместе, – сказал инсайдер.

По словам инсайдеров, Кардашьян до сих пор не пережила развод с Канье Уэстом.

— Ким и Канье – друзья, но не больше. Она все еще пытается пережить процесс развода. Ей нравится поддержка Канье. Когда Ким подала на развод, они были не в лучшем положении. Она так счастлива, что сейчас дела обстоят лучше. Все это очень хорошо для детей, – добавил инсайдер.

Напомним, что в 2020 году Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения из-за непримиримых разногласий. Пара состояла в браке с 2014 года.

По словам Кардашьян, с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода.

Звездные экс-супруги воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.