Американская певица Бритни Спирс заявила, что хочет родить еще одного ребенка.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала черно-белую фотографию, на которой изображены детские ножки. На этот раз Бритни Спирс хотела б родить девочку.

– Я думаю родить еще одного ребенка. Может быть, в этот раз будет девочка. Она уже на цыпочках тянется к чему-то, это точно, – написала Бритни.

Один из первых пост прокомментировал Сэм Асгари – возлюбленный певицы, с которым она встречается уже около четырех лет. Очевидно, он не против стать отцом впервые.

Следует заметить, что Бритни воспитывает двух сыновей: 5-летнего Джейдена и 16-летнего Шона. Певица родила их от бывшего мужа, танцовщика Кевина Федерлайна, с которым была в браке с 2004 по 2007 год.

Федерлайн получил опеку над детьми после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

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Напомним, что 12 ноября 2021 года суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем 13 лет.

Звезда утверждала, что Джеймс Спирс запрещал ей беременеть, ограничивал ее круг общения, заставлял работать и принимать лекарства, которые вредны для здоровья.

Теперь Бритни имеет право самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом.

Недавно Бритни отпраздновала освобождение от опеки. Она впервые за 13 лет выпила бокал шампанского. Певица сообщила, что следующие два месяца будет праздновать свою свободу и день рождения. 2 декабря ей исполнится 40 лет.