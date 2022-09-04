Принц Чарльз находит насмешки принца Гарри и его жены Меган Маркл над королевской семьей болезненными. Также он сбит с толку их поведением после того, как их отношения частично наладились.

Близкие источники к принцу Уэльскому отмечают, что он был ранен словами и действиями своего сына и невестки, которые неоднократно критиковали королевскую семью.

Также источники добавляют, что принц Чарльз скучает по Гарри, Меган и внукам, особенно после их встрече в июне на платиновом юбилее правления королевы.

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Считается, что это мероприятие принц Уэльский рассматривал, как незначительное примирение после того, как в интервью Опре Уинфри в 2021 году Гарри сказал, что разочарован своим отцом.

Также недавно Меган Маркл заявила, что Гарри ей сказал, что потерял отца.