Король Чарльз III надеется на примирение с принцем Гарри и Меган Маркл. Он заявил, что “видел огромные проблески надежды”, когда разговаривал с ними после смерти Елизаветы II.

Об этом заявил инсайдер, приближенный к королевской семье.

— Чарльз III любит обоих своих детей, и в последние недели появился шанс на примирение, — заявил источник.

Известно, что одной из задач короля будет модернизация древней британской монархии. Чарльзу III необходимо решить, как поступить с герцогом и герцогиней после их отказа от привилегий в 2020 году. Тогда пара отказалась от своих королевских обязанностей, чтобы переехать в Калифорнию.

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И хотя король выразил надежду на примирение, нельзя исключать то, что это мог быть пиар-ход. К тому же Меган и Гарри не были приглашены на прием в Букингемском дворце, который Чарльз III устроил для мировых лидеров и VIP-персон из-за смерти Елизаветы II.

Известно, что и сам Гарри хочет помириться с королевской семьей. Это была заветная мечта королевы, и это случилось после ее смерти. На церемонии прощания Гарри с Меган присоединились к принцу Уильяму, чтобы вместе приветствовать толпу возле Виндзорского замка.