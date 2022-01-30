На мировом рынке первенство среди сериалов заняло шоу Netflix под названием Мы все мертвы.

Релиз был назначен на 28 января.

Речь идет о южнокорейском сериале ужасов о зомби-апокалипсисе. Он стал первым среди телешоу на платформе.

В сериале рассказывают, как школа стала эпицентром вспышки зомби-вируса. Начинается напряженное сражение между теми, кто превратился в полчища зомби, и теми, кто борется за выживание. Ученики пытаются выжить в кошмарных условиях без телефона, еды и помощи.

Это уже второй по счету корейский сериал, занявший первую строчку в рейтинге. Первым сериалом в последнее время был Игра в кальмара. Он стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix.

Недавно в Netflix подтвердили, что у южнокорейского сериала Игра в кальмара будет второй сезон.

Источник: FlixPatrol