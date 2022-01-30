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Б’є рекорди: новий серіал на Netflix підкорив публіку

30 Січня 2022, 15:12
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
серіал Ми всі мертві

На світовому ринку першість серед серіалів зайняло шоу Netflix під назвою Ми всі мертві.

Реліз було призначено на 28 січня.

Йдеться про південнокорейський серіал жахів про зомбі-апокаліпсис. Він став першим серед телешоу на платформі.

серіали на Netflix

У серіалі розповідають, як школа стала епіцентром спалаху зомбі-вірусу. Розпочинається напружена битва між тими, хто перетворився на полчища зомбі, та тими, хто бореться за виживання. Учні намагаються вижити в кошмарних умовах без телефонів, їжі та допомоги.

Це вже другий за рахунком корейський серіал, який посів перший рядок у рейтингу. Першим серіалом останнім часом був Гра в кальмара. Він став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу Netflix.

Нещодавно в Netflix підтвердили, що південнокорейський серіал Гра в кальмара матиме другий сезон.

Джерело: FlixPatrol

Теги
Netflix , Південна Корея , Серіал
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