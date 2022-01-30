На світовому ринку першість серед серіалів зайняло шоу Netflix під назвою Ми всі мертві.

Реліз було призначено на 28 січня.

Йдеться про південнокорейський серіал жахів про зомбі-апокаліпсис. Він став першим серед телешоу на платформі.

У серіалі розповідають, як школа стала епіцентром спалаху зомбі-вірусу. Розпочинається напружена битва між тими, хто перетворився на полчища зомбі, та тими, хто бореться за виживання. Учні намагаються вижити в кошмарних умовах без телефонів, їжі та допомоги.

Це вже другий за рахунком корейський серіал, який посів перший рядок у рейтингу. Першим серіалом останнім часом був Гра в кальмара. Він став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу Netflix.

Нещодавно в Netflix підтвердили, що південнокорейський серіал Гра в кальмара матиме другий сезон.

Джерело: FlixPatrol