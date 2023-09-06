Украинская актриса Римма Зюбина рассказала, как ее сын был на фронте. Как оказалось, нужно было постараться, чтобы Даниил оказался в зоне боевых действий.

В интервью Алине Доротюк Римма заявила, что ее сын был и в Бахмуте в качестве переводчика в компании международных журналистов. Правда, подробностями поездок Даниил со своей мамой не делится.

— Он много чего не рассказывает, но я помню его глаза, когда он приехал из Бучи. Тогда я поняла, что он впервые увидел, как тела людей лежат на улице. Он и в Бахмуте был много раз. Поездки доходили до абсурда — они договаривались о том, что им нужно было именно на передок ради репортажа. Но им в итоге отказывали, — признает Римма.

Актриса добавила, что решить этот вопрос она помогала сама — писала знакомым с просьбой, чтобы ее сына пустили на передок.

— Он был в Бахмуте, когда тот был еще сохранен. Даниил мне рассказал, что это был очень красивый и уютный городок. Были очень красивые муралы. Помню, как он просил не писать ему о взрывах в Бахмуте или вопросы о самочувствии, — признается Зюбина.

Актриса заявила, что у сына на фоне увиденного на фронте изменились взгляды на жизнь — это касается профессии и будущего в целом.

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