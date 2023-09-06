Українська актриса Римма Зюбіна розповіла, як її син був на фронті. Як виявилося, потрібно було постаратися, щоб Даніїл опинився в зоні бойових дій.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Римма заявила, що її син був і в Бахмуті як перекладач у компанії міжнародних журналістів. Щоправда, подробицями поїздок Даніїл зі своєю мамою не ділиться.

– Він багато чого не розповідає, але я пам’ятаю його очі, коли він приїхав із Бучі. Тоді я зрозуміла, що він уперше побачив, як тіла людей лежать на вулиці. Він і в Бахмуті був багато разів. Поїздки доходили до абсурду – вони домовлялися про те, що їм потрібно було саме на передок заради репортажу. Але їм у підсумку відмовляли, – визнає Римма.

Актриса додала, що вирішити це питання вона допомагала сама – писала своїм знайомим із проханням, щоб її сина пустили на передок.

– Він був у Бахмуті, коли той був ще збережений. Даніїл мені розповів, що це було дуже красиве і затишне містечко. Були дуже красиві мурали. Пам’ятаю, як він просив не писати йому про вибухи в Бахмуті або питання про самопочуття, – зізнається Зюбіна.

Актриса заявила, що в сина на тлі побаченого на фронті змінилися погляди на життя – це стосується професії та майбутнього загалом.

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