Украинский рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) рассказал о трагической истории, которая коснулась его семьи. Во время защиты Мариуполя погиб его двоюродный брат, военный по имени Дмитрий.

Репер добавил, что его родственник был очень хорошим человеком и даже, в какой-то степени, для него отцом.

— Дмитрий — это наилучший отец, самый верный друг и самый умный старший брат. Он родом из Широкино, а воевал еще до полномасштабного вторжения. Его родители успели побывать под оккупацией. При этом, его отец продолжал разговаривать на украинском, — рассказал Вячеслав в интервью Грунт.

Музыкант добавил, что его брат встретил полномасштабное вторжение в лавах Азова.

— Он погиб во время прорыва на Азовсталь 15 апреля 2022 года. Долгое время мы считали его пропавшим без вести, — заявил OTOY.

За свободу Украины гибнут и сами артисты — в конце лета стало известно, что на войне погиб участник шоу Х-Фактор Савелий Федан. Парню было всего 21 год. Известно, что он впервые в АТО побывал в 13 лет, сказав матери, что поехал в госпиталь в Днепр.