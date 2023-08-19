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Персоны

В бою погиб украинский актер Алексей Хильский

19 августа 2023, 10:35
Марта Бондаренко редактор ленты
Хільський

На Запорожском направлении погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

Об этом сообщила его жена Надежда.

По ее словам, Алексей погиб в тяжелом бою с российскими оккупантами.

— Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Он был лучшим, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин — написала жена.

Как сообщают СМИ, Алексей проходил службу в 46 отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск, был главным сержантом взвода разведывательной роты.

Он участвовал в контрнаступлении на Херсон, а воевал в Бахмуте и Соледаре. Дважды получал ранения.

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Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в городе Каменское. Актер известен по фильмам и сериалам: На твоєму боці, Квочка, Кріпосна, Лікар Ковальчук, Опер за викликом, Загадка для Анни и другим.

Фото: Алексей Хильский

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