Телеканал СТБ представил визитку первой участницы романтического реалити Холостяк 12. Главным героем в этом году стал бизнесмен из США Алекс Топольский.

В ролике нам показали дерзкую девушку, приехавшую на первую встречу на мотоцикле. Участница была одета в кожаную куртку, на которой была надпись стразами Полиция. Действительно ли это сотрудница правоохранительных органов или это гламурный образ? Об этом мы узнаем только 4 марта.

Более того, когда девушка подошла к Алексу, то сразу заковала его в наручники. Он не сразу спохватился, а когда понял, что произошло, то девушка уже ушла.

Кроме того телеканал анонсировал новые правила на шоу. Если раньше девушкам, которые остаются на проекте, Холостяк вручал красную розу, то сейчас роз будет четыре. Это будут белые, розовые, желтые и красные розы. Однако создатели реалити пока не раскрывают, что именно это будет означать.

3 февраля телеканал СТБ рассекретил дату премьеры романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским. Новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже4 марта в 19.00.

На этот раз свою любовь на проекте будет искать 32-летний бизнесмен и актер Алекс Топольский. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.

В настоящее время Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты, а также продает аксессуары для дезинфекции. Кроме этого, Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.