В День святого Валентина все влюбленные находятся в центре внимания, говорят о своих чувствах и романтике. Однако в эту дату можно и немного поддаться ностальгии, вспомнив свою первую любовь и отношения.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич о своих первых серьезных отношениях рассказала с трепетом и благодарностью.

— Настоящая первая любовь и отношения случились, когда я была студенткой столичного института музыки имени Глиера. Он учился в отделении духовых инструментов, а я по специализации “джазовый вокал”. У нас были длительные отношения, – рассказала Злата.

Звезда добавила, что они даже познакомились с родителями друг друга. Однако впоследствии влюбленные разошлись, поскольку их взгляды и стремления оказались очень разными.

А вот певица Оля Цыбульская вспомнила свою первую детскую любовь, которая случилась еще в детском саду. Ее кавалера звали Султан.

– Мы с ним ходили в один детский сад, где было много детей разной национальности, поэтому имя первой любви я запомнила надолго (смеется, – Ред.). У Султана каждый день были сопли. А у меня – носовые платки, выглаженные мамой. Каждый день этими платками я вытирала Султану нос, чтобы мой любимый выглядел максимально круто. Это был первый и единственный кавалер, которому я вытирала сопли. Мужчина не должен вызывать у тебя инстинкт материнства, – добавила Цыбульская.