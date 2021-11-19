На телеканале СТБ завершился десятый выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

По результатам недели без розы остался Андрей Хветкевич.

— Твоя мама попросила не делать тебе больно… Я понимаю, что чем дальше, тем чувства глубже, на которые я не могу ответить взаимностью, — сказала Злата.

Первым бутоньерку получил Дмитрий Шевченко. Вместе с ним за сердце Холостячки продолжат бороться Андрей Задворный и Максим Тарапата.

Как прошел 10 выпуск Холостячки

В 10 выпуске мужчины знакомили Злату Огневич со своими семьями. Так, первая встреча Холостячки состоялась с мамой и братом Андрея Хветкевича. Все вместе они занялись скалолазанием. Встреча оставила хороший отпечаток у обоих сторон.

Далее Злата познакомилась с семьей Максима Тарапаты. Встреча состоялась дома у его дяди. Огневич ставили каверзные вопросы, однако она достойно на них отвечала.

Познакомил со своими родителями Холостячку и Андрей Задворный, для этого пара отправилась в Светловодск. Злату удивил тот факт, что мужчина довольно закрытый с родителями, кроме того, до этой встречи он видел их полтора года назад.

Последнее знакомство Огневич состоялось с близкими Дмитрия Шевченко в Александрии. После у них было романтическое свидание на крыше. Детальнее о том, как прошел 10 выпуск Холостячки — читайте на Фактах ICTV.