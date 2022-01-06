Украинский хореограф и судья шоу Україна має талант Евгений Кот признался, что ему предлагали стать содержанцем.

По словам Евгения, предложение интима за деньги поступило ему от довольно известного человека.

— Как-то он мне говорит: Ты себя в зеркало видел? Какая работа? Найдем тебе дядю, будешь баловаться… И будешь в шоколаде! – рассказал Евгений.

Откровенные заявления хореограф сделает в рамках программы Мой секрет с Машей Ефросининой. Премьера состоится уже завтра, 7 января, на телеканале СТБ в 19.45.

Также Евгений Кот расскажет правду об отношениях с Ксенией Мишиной, и почему они с женой до сих пор не стали родителями.

Также в провокационной программе примут участие и другие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых Олег Скрипка, Руслана Лыжичко, Слава Каминская, Камалия, Tayanna, Тарас Цымбалюк и другие. Все они раскроют тайны, которые долго скрывали от общественности.

Ранее Евгений Кот рассказал о домогательствах поклонниц в переписке. По словам хореографа, признаниями в любви и откровенными фото его забрасывают практически каждый день.

Недавно ему написала девочка, которой нет 18 лет, совсем не детские слова.