Український хореограф і суддя шоу Україна має талант Євген Кот зізнався, що йому пропонували стати утриманцем.

За словами Євгена, пропозиція інтиму за гроші надійшла йому від досить відомої людини.

– Якось він мені каже: Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота? Знайдемо тобі дядю, балуватимешся… І будеш у шоколаді! – розповів Євген.

Відверті заяви хореограф зробить у рамках програми Мій секрет із Машею Єфросініною. Прем’єра відбудеться вже завтра, 7 січня, на телеканалі СТБ о 19.45.

Також Євген Кот розповість правду про стосунки з Ксенією Мішиною, і чому вони з дружиною досі не стали батьками.

Також у провокаційній програмі візьмуть участь інші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких Олег Скрипка, Руслана Лижичко, Слава Камінська, Камалія, Tayanna, Тарас Цимбалюк та інші. Усі вони розкриють таємниці, які довго приховували від громадськості.

Раніше Євген Кот розповів про домагання прихильниць у листуванні. За словами хореографа, зізнаннями у коханні та відвертими фото його закидають практично щодня.

Нещодавно йому написала дівчинка, якій немає 18 років, зовсім не дитячі слова.