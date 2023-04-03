Певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников своим новым снимком, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.

Так, в Instagram исполнительница обнародовала серию фото, на одном из которых продемонстрировала свой маникюр, однако подписчики обратили внимание на совсем другое — кольцо. Поклонники стали предполагать — неужели ресторатор Михаил Кацурин сделал Дорофеевой предложение.

Я одна кольцо вижу?

Поздравляю с бракосочетанием!

Как нечаянно засветила обручальное кольцо, — такие комментарии можно увидеть под фото.

Сама Надя на это ничего не ответила, однако ее фан-клуб сказал, что это просто украшение.

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Напомним, Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным с 2022 года. Влюбленные проводят все свободное время вместе и не скрывают перед поклонниками своих чувству друг к другу. До этого Надя была замужем за музыкантом, Владимиром Дантесом.