Британский музыкант и вокалист группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс записал видео в поддержку Украины. Артист заявил, что весь мир стоит за нашу страну, и это будет продолжаться до конца войны.

— Дорогая Украина и украинцы, это страшный, ужасный и болезненный период для вас. Вы боретесь за свои семьи и сделали так много — я хочу, чтобы вы знали, что весь мир поддерживает вас. Мы не прекратим напоминать людям, что это все еще продолжается, как бы сложно ни было в это поверить, — начал свою мысль Оливер.

Артист неоднократно поддерживал Украину своими публикациями, и в этот раз он пожелал, чтобы эта война закончилась как можно скорее.

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— Мы стоим с Украиной, любим вас и надеемся, что эта дурацкая война закончится как можно скорее, — добавил Оливер.

Напомним, что музыканты Bring Me the Horizon приезжали в Украину еще до полномасштабного вторжения. Так, в столице они сняли клип на песню DiE4u — для этого они были в одном из ночных клубов Киева.

Еще до 24 февраля 2022 года музыканты планировали приехать в Украину с концертом и выступить во Дворце Спорта 4 апреля.