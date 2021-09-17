Британський рок-гурт Bring Me The Horizon презентував кліп на пісню DiE4u. Відеоролик знімали в одному з нічних клубів Києва, крім того, деякі актори вимовляють фрази українською.

Сюжет кліпу – вампірська вечірка, на яку прийшли озброєні мисливці. Спочатку учасники ролику веселяться під пісню гурту DiE4u, однак після починається бійка.

Сам відеоролик починається з українських реплік, які вимовляють актори, що взяли участь у зйомках – модель Аліна Знахаренко і музикант Остап Роккі.

– Ось і настав день прем’єри! Я навіть не можу вам передати наскільки я щаслива, що мені вдалося попрацювати зі своїми кумирами! Я навіть думати і мріяти про таке не могла, але доля розпорядилася інакше, – написала в Instagram українська модель.

Популярний британський рок-гурт Bring Me The Horizon був заснований в 2004 році. На рахунку музичного колективу чисельні гастролі, шість повноформатних альбомів та безліч нагород.

Варто зазначити, що гурт вже приїжджав із концертом до Києва, проте незабаром планує це повторити. Нове шоу проходитиме в Палаці Спорту 4 квітня 2022 року. Вартість квитків оцінюється в 699-3299 грн.