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Будемо з вами до кінця: Олівер Сайкс із Bring Me the Horizon підтримав Україну в новому відео

6 Квітня 2023, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Оливер Сайкс
Джерело: Depositphotos

Британський музикант і вокаліст гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс записав відео на підтримку України. Артист заявив, що весь світ стоїть за нашу країну, і це триватиме до кінця війни.

– Дорога Україно й українці, це страшний, жахливий і болючий період для вас. Ви боретеся за свої сім’ї і зробили так багато – я хочу, щоб ви знали, що решта світу підтримує вас. Ми не припинимо нагадувати людям, що це все ще триває, як би складно не було в це повірити, – почав свою думку Олівер.

Артист неодноразово підтримував Україну своїми дописами, і цього разу він побажав, щоб ця війна закінчилася якомога швидше.

Зараз дивляться

– Ми стоїмо з Україною, любимо вас і сподіваємося, що ця безглузда війна закінчиться якомога швидше, – додав Олівер.

Нагадаємо, що музиканти Bring Me the Horizon приїжджали в Україну ще до повномасштабного вторгнення. Так, у столиці вони зняли кліп на пісню DiE4u – для цього вони були в одному з нічних клубів Києва.

Ще до 24 лютого 2022 року музиканти планували приїхати в Україну з концертом і виступити в Палаці Спорту 4 квітня.

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Bring Me the Horizon Війна в Україні
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