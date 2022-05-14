Накануне финала Евровидения президент Украины Владимир Зеленский призвал поддержать группу Kalush Orchestra.

Он добавил, что Евровидение – это не война, однако для Украины сегодня любая победа важна.

– Совсем скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет “победа”! Европа, голосуй за Kalush Orchestra — №12! Болеем за наших! Болеем за Украину! – сказал он.

Напомним, в финале Евровидения группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит под номером 12. Украинцы не смогут отдать голос за группу, поскольку правилми конкурса запрещено поддерживать представителя своей же страны. Впрочем, проголосовать за Kalush Orchestra на Евровидении 2022 можно из любой другой страны.

По прогнозам букмекеров, у Украины есть все шансы победить на Евровидении 2022 — на Kalush Orchestra ставят 60%. Впрочем, все решит результат голосования зрителей (50%) и жюри (50%).