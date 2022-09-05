Британский певец Элтон Джон не планирует возвращаться в турне и использует свои последние концерты, чтобы попрощаться со своими поклонниками. Однако это не значит, что зрители больше не увидят его выступлений.

75-летний музыкант может вечно гастролировать в виде голограммы. Менеджер Элтона Дэвид Ферниш говорит, что все возможно с цифровыми технологиями, которые позволяют легендарной группе ABBA путешествовать по миру в виде своих цифровых аватаров.

— Я отчаянно хочу увидеть шоу Abba Voyage. С технологиями возможно все — мы собираемся сесть и обсудить это после тура, — отметил Дэвид.

Свой тур Goodbye Yellow Brick Road Джон завершает в июле следующего года после 329 концертов, и Ферниш настаивает, что он не вернется на гастроли во плоти.

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— Все, больше никаких гастролей, мы действительно закончим. Он хочет как следует попрощаться со своими поклонниками. Нам обоим становится все труднее быть вдали от наших детей. Мы провели так много времени вместе в изоляции — это было благословением и подарком, потому что это глубоко укрепило нашу связь с нашими детьми. Он хочет большого перерыва. Это не исключает одноразового выступления или посещения другого места, — отметил Дэвид.

Тур Элтона обещает стать последним в его карьере.

Перед своим последним шоу он поблагодарил своих поклонников за их поддержку на протяжении всей его долгой карьеры, ранее написав в Twitter: Спасибо, что разделили со мной это путешествие.