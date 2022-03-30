Известный голливудский актер и главный Крепкий орешек Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру по состоянию здоровья. У звезды бойовиков диагностировали афазию.

Об это рассказала его старшая дочь Румер Уиллис. Девушка опубликовала заявление семьи Уиллис, подписанное его женой Эммой Уиллис, экс-супругой Деми Мур и детьми.

— Всем поклонникам Брюса, наша семья хотела сообщить то, что у него возникли некоторые проблемы со здоровьем. Недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. Из-за чего Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — говорится в заявлении семьи Уиллис.

Также семья Уиллис отметила, что для них очень важна поддержка поклонников в такое непростое время.

Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: Живите, и вместе мы планируем сделать именно это. С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мэйбл и Эвелин, — говорится в заявлении.

Что такое афазия

Афазия – это приобретенное расстройство речи. Оно может возникать в результате разных повреждений мозга: инсульт, опухоль, травмы головы.

Из-за афазии у человека поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.