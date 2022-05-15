Американская певица Бритни Спирс заявила о потере ребенка на ранней стадии беременности. Этой ужасной новостью знаменитость поделилась в Instagram.

— С глубочайшей печалью мы сообщаем, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейший удар для любого родителя. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше и благодарим каждого за поддержку, — заявила Бритни.

Певица добавила, что ей и ее возлюбленному Сэму Асгари нужно время, чтобы уединиться.

О беременности Бритни стало известно еще в апреле этого года. Певица не раз заявляла, что очень ждала ребенка — под контролем отца все эти годы она не могла заводить отношения, хотя очень этого хотела.

После окончания длительных судебных разбирательств, летом 2021 года Бритни смогла избавиться от опеки со стороны отца. Уже в сентябре она заявила о помолвке с актером и спортивным тренером Сэмом Асгари, а затем и о беременности.

В начале мая Спирс призналась, что дата свадьбы уже определена. Певица готовилась к ней еще с осени прошлого года — тогда она похвасталась, что ее церемониальное платье шьет Донателла Версаче.

Ранее Бритни рассказала, как ее двое сыновей относятся к будущему отчиму. Она считает, что время, проведенное вместе, пойдет всем только на пользу, укрепляя семью.