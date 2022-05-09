Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Бритни Спирс дразнит фанатов свадебным платьем: Определились с датой

9 мая 2022, 16:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс дразнит фанатов свадебным платьем: Определились с датой
Источник: Depositphotos

Бритни Спирс и Сэм Асгари стали на шаг ближе к тому, чтобы пойти под венец. 28-летний актер заявил в Instagram, что он и его возлюбленная уже определились с датой свадьбы.

В Stories он опубликовал фотографию с сентября 2021 года, где Бритни показывает обручальное кольцо на своей руке.

Бритни Спирс

— Наша жизнь была настоящей сказкой. Кроме того, большой день назначен! О проведении свадьбы все узнают за день до начала, — заявил Асгари.

Сама Бритни не спешит раскрывать подробности свадьбы, но продолжает подогревать интерес своих фанатов. Она опубликовала в Instagram снимок с частью церемониального платья, которое сейчас активно подготавливается к событию. 

Еще в ноябре 2021 года она рассказала, что ее платье шьет Донателла Версаче.

— Представляю кошечку Венди. И да, это фата к моему свадебному платью, — рассказала Бритни.

Ранее Спирс уже рассказывала, как ее двое сыновей относятся к будущему отчиму. 16-летнему Шону и 15-летнему Джейдену Сэм очень нравится, и они поддерживают с ним контакт.
Напомним, что в сентябре Бритни Спирс обручилась с Сэмом Асгари. Влюбленные объявили о помолвке, разместив на своих страницах в Instagram изображения, на которых артистка показывает обручальное кольцо.

Теги
Бритни Спирс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь