Бритни Спирс и Сэм Асгари стали на шаг ближе к тому, чтобы пойти под венец. 28-летний актер заявил в Instagram, что он и его возлюбленная уже определились с датой свадьбы.

В Stories он опубликовал фотографию с сентября 2021 года, где Бритни показывает обручальное кольцо на своей руке.

— Наша жизнь была настоящей сказкой. Кроме того, большой день назначен! О проведении свадьбы все узнают за день до начала, — заявил Асгари.

Сама Бритни не спешит раскрывать подробности свадьбы, но продолжает подогревать интерес своих фанатов. Она опубликовала в Instagram снимок с частью церемониального платья, которое сейчас активно подготавливается к событию.

Еще в ноябре 2021 года она рассказала, что ее платье шьет Донателла Версаче.

— Представляю кошечку Венди. И да, это фата к моему свадебному платью, — рассказала Бритни.

Ранее Спирс уже рассказывала, как ее двое сыновей относятся к будущему отчиму. 16-летнему Шону и 15-летнему Джейдену Сэм очень нравится, и они поддерживают с ним контакт.