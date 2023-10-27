Певица Бритни Спирс взбудоражила сеть своим фото с пляжа. На фотографии, которую опубликовала поп-звезда в Instagram, Спирс позирует в полный рост обнаженной.

Артистка никак не подписала это фото. На снимке она стоит спиной к камере и прикрывает руками грудь. Комментарии к публикации Бритни традиционно закрыла. Фотографию на данный момент успело лайкнуть 730 тыс. подписчиков знаменитости.

Бритни Спирс, которая постоянно выкладывает в сети откровенный контент, для пляжной фотосессии распустила светлые косы и, похоже, не наносила макияж. Неизвестно, кто сделал снимок, но на песке видна тень человека, фотографирующего звезду. Смахивает на то, что эта тень — мужская.

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