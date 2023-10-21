Американская поп-певица Бритни Спирс раскритиковала прессу за публикации о ее мемуарах. Релиз книги запланирован на 24 октября, но Спирс отметила, что не хотела никого обидеть своей работой.

Так, в предрелизных публикациях многих СМИ освещались некоторые самые скандальные моменты из жизни звезды, в том числе отношения с Джастином Тимберлейком и опекунством.

Бритни уже прокомментировала некоторые истории из ее мемуаров, предупредив поклонником о сути книги.

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— Цель моих мемуаров — ни в коем случае не оскорбить кого-либо! Такой я была в прошлом! Мне не нравятся заголовки, которые я читаю. Большая часть этой книги написана 20 лет назад — теперь у меня все начинается с чистого листа. В любом случае, это последняя книга — всякое бывает, — отметила певица.

Напомним, что ранее Бритни Спирс рассказала, почему побрилась налысо в 2007 году. Как оказалось, тогда знаменитость была убита горем на фоне смерти ее тети и борьбы со своим бывшим мужем за опекунством над детьми. Бритни отметила, что она вела себя как ребенок, и уже в 2008 году ей назначили опекуна, которым стал ее отец.