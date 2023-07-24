Американская певица Бритни Спирс снова удалила свой Instagram c 42 млн подписчиков на фоне недавней премьеры новой песни. Вполне возможно, что у звезды очередной стресс или изменения в личной жизни.

Напомним, что 21 июля Бритни вместе с репером will.i.am выпустила новый трек под названием Mind Your Business. Артистка поет о своей нелюбви к папарацци, и успела попробовать зачитать текс в стиле реп. Всего за три дня работа музыкантов собрала в YouTube 2,3 млн просмотров.

Впрочем, вокруг артистки в последнее время слишком много слухов — фанаты уже даже успели предположить, что Бритни Спирс мертва, или рассталась со своим женихом Сэмом Асгари. Также общество не обходило стороной и непростые отношения с ее детьми. Даже бывший муж и отец считали, что у Бритни проблемы с наркотиками.

Недавно Спирс ударил по лицу охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы. Из-за удара женщина упала на землю, а ведь просто хотела сфотографироваться со спортсменом.