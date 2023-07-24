Американська співачка Брітні Спірс знову видалила свій Instagram із 42 млн підписників на тлі нещодавньої прем’єри нової пісні. Цілком можливо, що у зірки черговий стрес або зміни в особистому житті.

Нагадаємо, що 21 липня Брітні разом із репером will.i.am випустила новий трек під назвою Mind Your Business. Артистка співає про свою нелюбов до папараці, і встигла спробувати зачитати текс у стилі реп. Всього за три дні робота музикантів зібрала в YouTube 2,3 млн переглядів.

Утім, навколо артистки останнім часом надто багато чуток – фанати вже навіть встигли припустити, що Брітні Спірс мертва, або розлучилася зі своїм нареченим Семом Асгарі. Також суспільство не обходило стороною і непрості стосунки з її дітьми. Навіть колишній чоловік і батько вважали, що у Брітні проблеми з наркотиками.

Нещодавно Спірс вдарив по обличчю охоронець баскетболіста Віктора Вембаньями. Через удар жінка впала на землю, але ж просто хотіла сфотографуватися зі спортсменом.