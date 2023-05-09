Шанувальники американської співачки Брітні Спірс б’ють на сполох через підозріле відео. На їхню думку, справжня Брітні Спірс зникла, тож тепер хтось видає себе за неї за допомогою штучного інтелекту.
У мережі завірусилося відео, на якому Брітні танцює. Коли вона опускає руки над головою, на обличчі зникає фільтр – очі та брови значно відрізняються від того, який вигляд має справжня співачка.
– Це не Брітні. Хтось використовував фільтр, щоб бути як вона, і я збираюся довести це. Це блакитноока людина з фільтром Брітні. Її дуже швидко і легко не помітити, але я не можу повірити, що щойно це вловила. Це не Брітні, – пише користувачка TikTok під ніком Catvalles7.
@catspills PROOF THAT SOMEONE IS USING TECHNOLOGY TO BE #brittneyspears HOW CAN YOU DENY THIS. SHES GONE. WHO IS THIS PERSON?! @Aleisha #brittneyspearsmoment #freebritney #ai #aitechnology #proof #scarytruth #wheresbritney #wheresbritneyspears #fyp #gotcaught #caughtoncamera ♬ original sound – Cat Valles
На цьому Catvalles7 не зупинилася, розмістивши ще кілька підозрілих відео з Брітні Спірс. На ролику помітно, як тату співачки зникають в одному кадрі, а потім з’являються в іншому.
@catspills DEEP FAKE- research it. If you don’t believe it, screen record videos from her page & slow them down frame by frame. several of her tats are there 1 min and gone the next #deepfake #ripbritney #britneyspears #proof #disappear #mkultra #hollyweird #wheresbritney #wheresbritneyspears #caughtoncamera #caughtredhanded #deepfakes #britneyarmy #britneysnotfree #findbritneyspears #findbritney ♬ original sound – Cat Valles
Ще на одному відео видно блакитні очі, коли волосся перекидається на обличчя Брітні.
@catspills since you don’t know what a deep fake is or how it works let me tell you 😉 #deepfakebritneyspears #deepfakes #wheresbritney #wheresbritneyspears #britneysnotfree #ripbritneyspears #britneyspears #britneyspears2023 #caughtredhanded #caughtoncamera #cantfoolme #dontbeasheep #wideawake #illuminati #hollyweirdisevil #hollyweird #britneyarmy #wakeup #proof #whereisbritney #whereisbritneysmoney #whereisbrittneyspears #clones #hollywoodclones ♬ original sound – Cat Valles
Шанувальники впевнені, що на відео не справжня Брітні Спірс: людина, яка видає себе за співачку, рухається надто швидко, і в технології дипфейку виникають проблеми з відображенням.
Така теорія знайшла підтримку серед шанувальників співачки:
- Я думаю, зрештою з’ясується, що її більше немає в живих.
- Люди дуже повільні. У Брітні немає блакитних очей, її татуювання то зникали, то знову з’являлися. Це очевидний зелений екран.
- Ніхто не може переконати мене, що це Брітні. Ніколи. Подивіться її старі виступи, вона так не рухається!
- Спочивай із миром, Брітні!
Сама Брітні Спірс та її команда ніяк не відреагували на ці чутки.