Шанувальники американської співачки Брітні Спірс б’ють на сполох через підозріле відео. На їхню думку, справжня Брітні Спірс зникла, тож тепер хтось видає себе за неї за допомогою штучного інтелекту.

У мережі завірусилося відео, на якому Брітні танцює. Коли вона опускає руки над головою, на обличчі зникає фільтр – очі та брови значно відрізняються від того, який вигляд має справжня співачка.

– Це не Брітні. Хтось використовував фільтр, щоб бути як вона, і я збираюся довести це. Це блакитноока людина з фільтром Брітні. Її дуже швидко і легко не помітити, але я не можу повірити, що щойно це вловила. Це не Брітні, – пише користувачка TikTok під ніком Catvalles7.

На цьому Catvalles7 не зупинилася, розмістивши ще кілька підозрілих відео з Брітні Спірс. На ролику помітно, як тату співачки зникають в одному кадрі, а потім з’являються в іншому.

Ще на одному відео видно блакитні очі, коли волосся перекидається на обличчя Брітні.

Шанувальники впевнені, що на відео не справжня Брітні Спірс: людина, яка видає себе за співачку, рухається надто швидко, і в технології дипфейку виникають проблеми з відображенням.

Така теорія знайшла підтримку серед шанувальників співачки:

Я думаю, зрештою з’ясується, що її більше немає в живих.

Люди дуже повільні. У Брітні немає блакитних очей, її татуювання то зникали, то знову з’являлися. Це очевидний зелений екран.

Ніхто не може переконати мене, що це Брітні. Ніколи. Подивіться її старі виступи, вона так не рухається!

Спочивай із миром, Брітні!

Сама Брітні Спірс та її команда ніяк не відреагували на ці чутки.