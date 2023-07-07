Американскую певицу Бритни Спирс ударил по лицу охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы. Исполнительница хотела сфотографироваться со спортсменом, однако служба безопасности последнего не дала ей этого сделать.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе — в ресторане Catch в отеле ARIA. Бритни вместе со своим мужем Сэмом Асгари отправилась в заведение на ужин. Когда она вошла внутрь, ее окружили фанаты.

Там певица заметила Виктора, фанаткой которого является, и захотела сфотографироваться с ним. Она хлопнула его по правому плечу, но директор службы безопасности Сан-Антонио Сперс — команды, за которую играет Виктор Вембаньяма, мгновенно ударил ее тыльной стороной руки, в результате чего она упала на землю.

Сама Бритни уже прокомментировала инцидент, отметив, что не была готова к случившемуся, ведь она просто хотела сделать фото и похлопала Виктора по плечу, а не хватала его сзади, как он сам заявил.

— Его охрана тут же ударила меня по лицу на глазах у толпы… Меня постоянно окружают люди, и даже в ту ночь меня окружило не менее 20 человек. Моя служба безопасности не напала ни на одного из них, — подчеркнула Спирс.

Певица добавила, что такой историей стыдно делиться, но одновременно и важно, чтобы подать пример людям, что ко всем нужно относиться с уважением.

Также она сказала, что публичных извинений от баскетболиста и его службы безопасности еще не получила.

Стоит отметить, Спирс и ее служба безопасности сразу подали заявление в полицию о нанесении побоев. Скорее всего, оно будет передано в окружную прокуратуру.