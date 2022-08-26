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Бритни Спирс и Элтон Джон презентовали песню Hold Me Closer

26 августа 2022, 12:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс и Элтон Джон презентовали песню Hold Me Closer

Американская певица Бритни Спирс и легендарный британский певец Элтон Джон выпустили совместную песню под названием Hold Me Closer.

Композиция Hold Me Closer — новый вариант хита Элтона Джона Tiny Dancer 1971 года. Также в песне присутствуют элементы треков The One и Don Go Breaking My Heart.

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Стоит отметить, что это знаковая композиция для Бритни Спирс — последние новинки она выпускала в 2016 году. Поэтому работа с Элтоном Джоном — некое реанимированние ее карьеры.

На обложке к песне Спирс и Джон изображены в детстве. Бритни в балетном костюме, Элтон — за пианино.

Еще в конце июля стало известно, что Бритни Спирс вернулась к работе. Записать совместную песню — предложил певец.

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