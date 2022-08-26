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Брітні Спірс та Елтон Джон презентували пісню Hold Me Closer

26 Серпня 2022, 12:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс та Елтон Джон презентували пісню Hold Me Closer

Американська співачка Брітні Спірс та легендарний британський співак Елтон Джон випустили спільну пісню під назвою Hold Me Closer.

Композиція Hold Me Closer – новий варіант хіта Елтона Джона Tiny Dancer 1971 року. Також у пісні присутні елементи треків The One та Don Go Breaking My Heart.

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Це знакова композиція для Брітні Спірс – останні новинки вона випускала в 2016 році. Тому робота з Елтоном Джоном – певне реанімування її кар’єри.

На обкладинці до пісні Спірс і Джон зображені в дитинстві. Брітні в балетному костюмі, Елтон – за піаніно.

Ще наприкінці липня стало відомо, що Брітні Спірс повернулася на роботу. Записати спільну пісню – запропонував співак.

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Брітні Спірс Елтон Джон Пісня прем’єра
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