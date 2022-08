Американська співачка Брітні Спірс та легендарний британський співак Елтон Джон випустили спільну пісню під назвою Hold Me Closer.

Композиція Hold Me Closer – новий варіант хіта Елтона Джона Tiny Dancer 1971 року. Також у пісні присутні елементи треків The One та Don Go Breaking My Heart.

Зараз дивляться

Це знакова композиція для Брітні Спірс – останні новинки вона випускала в 2016 році. Тому робота з Елтоном Джоном – певне реанімування її кар’єри.

На обкладинці до пісні Спірс і Джон зображені в дитинстві. Брітні в балетному костюмі, Елтон – за піаніно.

Ще наприкінці липня стало відомо, що Брітні Спірс повернулася на роботу. Записати спільну пісню – запропонував співак.