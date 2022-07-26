Американская певица Бритни Спирс решила вернуться на сцену. Она записала дуэт с британским исполнителем Элтоном Джоном — ремикс его песни Tiny Dancer.

40-летняя артистка и 75-летний певец встречались в студии звукозаписи в Беверли-Хиллз на прошлой неделе под присмотром продюсера Эндрю Уотта.

Как сообщают источники, трек будет выпущен Universal Music в следующем месяце.

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— Это была идея Элтона, а Бритни — большая поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer дуэтом — и это невероятно… Они уже показали ее людям на своем лейбле, и все сходят с ума. Говорят, что это будет песня лета. Бритни официально вернулась. Она вернулась к работе и очень взволнована, — сказал инсайдер музыкальной индустрии.

Напомним, что в ноябре прошлого года Бритни освободилась из-под опеки своего отца Джейми, который распоряжался ее жизнью и состоянием последние 13 лет.

В июле этого года Спирс перепела свой прорывной сингл 1998 года Baby One More Time. Тогда она отметила, что давно не делилась своим голосом.