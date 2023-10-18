Американская певица Бритни Спирс призналась, что сделала аборт от экс-избранника, исполнителя Джастина Тимберлейка.

В мемуарах Женщина во мне, которые мир увидит уже совсем скоро, Бритни сказала, что беременность для нее тогда стала сюрпризом. Спирс было 19 лет, Тимберлейку — 20.

— Это было сюрпризом, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда думала, что однажды у нас будет семья. Просто это произошло бы намного раньше, чем я ожидала, — поделилась певица.

Бритни была вынуждена сделать аборт, ведь Тимберлейк на то время не хотел детей.

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— Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Если бы решение было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был настолько уверен, что не хочет быть отцом, — поделилась Спирс.

Она добавила, что по сей день аборт — это одна из самых мучительных вещей, которые она когда-либо испытывала в своей жизни.

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе с 1999 года по 2002-ой.