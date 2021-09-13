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Живу только ради музыки: Лана Дель Рей удалилась из соцсетей

13 сентября, 18:44 Каріна Зуєва
Лана Дель Рей
Источник: Depositphotos

Американская певица Лана Дель Рей удалила все свои аккаунты из социальных сетей — Facebook, Twitter и Instagram.

По словам исполнительницы, у нее сейчас много других интересов и работы, которая не совпадает с ведением социальных сетей и требует прозрачности и конфиденциальности. Однако звезда пообещала, что продолжит выпускать песни и альбомы, поэтому поклонники могут не отчаиваться.

Свой поступок Лана объяснила в видео, которое выложила незадолго до деактивации аккаунтов. Позже оно появилось на фан-страницах певицы.

— Хочу сказать одно — я точно продолжу сочинять поэтические тексты для альбомов и выпускать новые пластинки. Я до сих пор продолжаю писать короткие сборники стихов. И я все еще с вами и занимаюсь любимым делом. Живу исключительно ради музыки, — сказала Лана Дель Рей.

Кроме того, исполнительница раскрыла некоторые подробности своего будущего альбома Blue Banisters, в релиз которого войдут как уже известные авторские песни, так и новые синглы.

Также артистка обратилась к подписчикам, поблагодарив их за то, что они следят за ее творчеством.

— От всего сердца хочу сказать вам всем спасибо за то, что следите и интересуетесь моим творчеством. Признание — это очень важно. Но сейчас мне нужно уменьшить свой круг общения и продолжить развивать новые навыки и интересы, — подытожила Лана Дель Рей.

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Теги
Лана Дель Рей , Соціальні мережі
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