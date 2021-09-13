Американская певица Лана Дель Рей удалила все свои аккаунты из социальных сетей — Facebook, Twitter и Instagram.

По словам исполнительницы, у нее сейчас много других интересов и работы, которая не совпадает с ведением социальных сетей и требует прозрачности и конфиденциальности. Однако звезда пообещала, что продолжит выпускать песни и альбомы, поэтому поклонники могут не отчаиваться.

Свой поступок Лана объяснила в видео, которое выложила незадолго до деактивации аккаунтов. Позже оно появилось на фан-страницах певицы.

— Хочу сказать одно — я точно продолжу сочинять поэтические тексты для альбомов и выпускать новые пластинки. Я до сих пор продолжаю писать короткие сборники стихов. И я все еще с вами и занимаюсь любимым делом. Живу исключительно ради музыки, — сказала Лана Дель Рей.

Кроме того, исполнительница раскрыла некоторые подробности своего будущего альбома Blue Banisters, в релиз которого войдут как уже известные авторские песни, так и новые синглы.

Также артистка обратилась к подписчикам, поблагодарив их за то, что они следят за ее творчеством.