Певица Джамала в Международный женский день перепела хит американской исполнительницы Майли Сайрус. Речь идет о композиции Flowers, которую зарубежная звезда посвятила неудачным отношениям с актером Лиамом Хемсвортом.

Ролик с кавером Джамала обнародовала в Instagram. На видео она предстала в золотистом платье и солнцезащитных очках.

– Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все. А еще можем быть крейзи, когда захотим, – написала под публикацией певица.

Поклонники оценили оригинальное исполнение хита Джамалой, отметив, что ждут студийную версию.

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Какое чудесное исполнение. Как я горжусь нашими исполнителями!

Когда фит с Майли?

Нужно студийку и на стриминги.

Круто получилось!

Оригинал пошел отдыхать.

Эта песня будто создана для вашего голоса.

Класс, – пишут пользователи сети.

Напомним, в январе Майли Сайрус презентовала песню Flowers, которую посвятила своему бывшему Лиаму Хемсворту. Официально о том, что композицию для него, Майли не говорила, однако много отсылок на это указывает, как, например, дата ее выхода – 13 января, в день рождения актера.

Отметим, что песня нашла отклик у фанатов и быстро стала хитом.