Украинская поп-дива Тина Кароль записала эмоциональное обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В Instagram-stories певица опубликовала видео взрыва в Киеве 28 февраля и назвала главу Кремля “сыном дьявола”.

Тина Кароль пригрозила Путину, что “испепелит” его и приказала остерегаться.

– Ты сын дьявола. Зря рожденный ребенок, урод. Ты чертило, ты мразь. Я испепелю тебя, берегись, ху***, — написала Тина Кароль.

На днях Тина Кароль записала видео со слезами на глазах. Певица сказала, что гордится украинскими мужчинами. Также она призвала всех беречь себя, а девушек и женщин – не выходить на улицу.