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Ты сын дьявола: Тина Кароль эмоционально обратилась к Путину

1 марта 2022, 03:14
Людмила Богданова редактор ленты
Ты сын дьявола: Тина Кароль эмоционально обратилась к Путину
Источник: Depositphotos

Украинская поп-дива Тина Кароль записала эмоциональное обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В Instagram-stories певица опубликовала видео взрыва в Киеве 28 февраля и назвала главу Кремля “сыном дьявола”.

Тина Кароль пригрозила Путину, что “испепелит” его и приказала остерегаться.

– Ты сын дьявола. Зря рожденный ребенок, урод. Ты чертило, ты мразь. Я испепелю тебя, берегись, ху***, — написала Тина Кароль.

На днях Тина Кароль записала видео со слезами на глазах. Певица сказала, что гордится украинскими мужчинами. Также она призвала всех беречь себя, а девушек и женщин – не выходить на улицу.

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Теги
Війна в Україні , Владимир Путин , Тина Кароль
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