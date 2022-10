Победители Евровидения 2022, украинская группа Kalush Orchestra спела вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus, которая тоже в этом году представляла свою страну на песенном конкурсе. Коллективы презентовали песню In The Shadows Of Ukraine и клип к ней.

Идея создать что-то общее возникла еще во время Евровидения 2022. Тогда группы захотели записать совместную коллаборацию на хит The Rasmus In The Shadows.

Сейчас смотрят

В In The Shadows Of Ukraine сочетание традиционного украинского фолка, хип-хопа и рока. The Rasmus подпевает Kalush Orchestra на украинском языке в мелодичной хоровой части трека.

Гитарист The Rasmus Ээро Хейнонен рассказал, что первый раз они встретились с Kalush Orchestra на препати конкурса в Амстердаме. Тогда они знали, что в Украине идет война.

— Встреча с этими музыкантами была как встреча с друзьями, которые рисковали потерять жизнь. Затем в Турине Kalush Orchestra обратился к нам с идеей мэшапы-версии Stefania, The Shadows, Jezebel. Мы выполнили мэшапы на уличном концерте, и было ощущение, что происходит магия… Я такого еще не видел в своей жизни, — сказал он.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк отмечает, что трек In The Shadows является легендарным, ему же было 17 лет, когда он впервые его услышал.

— Что скажу точно, я даже никогда не мог себе и представить, что не только познакомлюсь лично с участниками The Rasmus, но и мы вместе споем кавер на этот культовый трек, — признался украинский музыкант.

Услышав финальную версию трека, группы решили визуализировать его с помощью совместной видеоработы, которая передает то, что происходит сегодня в Украине.