Алек Болдуин кинулся на журналиста из-за вопроса о стрельбе на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин кинулся на журналиста с зонтиком из-за вопроса о стрельбе на съемках фильма Ржавчина.

Журналист New York Post Джон Левин увидел Алека Болдуина и его жену на Манхэттене в Нью-Йорке.

Журналист хотел расспросить Алека насчет убийства Галины Хатчинс, а также о последних заявлениях актера, которые он сделал на последнем интервью.

Тогда Болдуин заявил, что он не нажал на курок и не произвел выстрел, хотя полицейские говорили об обратном.

Началось с того, что жена Болдуина Хилари ругала репортера, размахивая камерой своего телефона.

— Мистер Болдуин, я должен спросить вас, что привело вас в Нью-Йорк, — спросил журналист New York Post Джон Левин, уклоняясь от жены Болдуина.

Левин спросил, кто живет в доме, когда она снова просила его: Пожалуйста, уходи, — тогда Болдуин развернулся и бросился к репортеру.

— Тебе не разрешается фотографировать чей-то частный дом, — крикнул Болдуин, жестко сжимая в руке зонтик.

Удержала Алека в тот момент его жена.

— Уходи, перестань, — сказала Хилария, когда Болдуин вошел внутрь дом и жестом пригласил ее присоединиться к нему.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2

— Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021