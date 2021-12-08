Алек Болдуин кинулся на журналиста из-за вопроса о стрельбе на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин кинулся на журналиста с зонтиком из-за вопроса о стрельбе на съемках фильма Ржавчина.

Журналист New York Post Джон Левин увидел Алека Болдуина и его жену на Манхэттене в Нью-Йорке.

Журналист хотел расспросить Алека насчет убийства Галины Хатчинс, а также о последних заявлениях актера, которые он сделал на последнем интервью.

Тогда Болдуин заявил, что он не нажал на курок и не произвел выстрел, хотя полицейские говорили об обратном.

Началось с того, что жена Болдуина Хилари ругала репортера, размахивая камерой своего телефона.

— Мистер Болдуин, я должен спросить вас, что привело вас в Нью-Йорк, — спросил журналист New York Post Джон Левин, уклоняясь от жены Болдуина.

— Я просила тебя уйти, — огрызнулась Хилари.

Левин спросил, кто живет в доме, когда она снова просила его: Пожалуйста, уходи, — тогда Болдуин развернулся и бросился к репортеру.

— Тебе не разрешается фотографировать чей-то частный дом, — крикнул Болдуин, жестко сжимая в руке зонтик.

Удержала Алека в тот момент его жена.

— Уходи, перестань, — сказала Хилария, когда Болдуин вошел внутрь дом и жестом пригласил ее присоединиться к нему.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

В ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина получила ранение Галина Хатчинс. Ее на вертолете доставили в больницу в городе Альбукерке, но там она умерла.

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма подали судебный иск. Известно, что съемки картины были приостановлены на время расследования. Актер признался, что работает со следствием и помогает семье погибшей.

Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а также не знает, как боевые патроны попали на площадку.