Блогер-миллионник из Черновцов Александр Залиско прокомментировал новость о смерти главы Дома ученых Романа Славитича, где он организовал “голодную тусу” в честь своего дня рождения. Залиско выразил свое соболезнование родным и близким умершего, а также призвал подумать о тех людях, которые стали участниками событий, связанных с его вечеринкой.

— Произошло ужасное событие… Сегодня умер директор Львовского дома ученых Роман. Я сочувствую семье Романа и всем, кто сотрудничал с ним. Он не выдержал того давления, которое происходило на него последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о тех людях, которые стали участниками событий, связанных с празднованием моего дня рождения, — опубликовал Залиско видео со своим обращением в Instagram.

Он также добавил, что происходящее является уроком для него, и он несет ответственность за свои поступки, и считает, что так и должно быть.

— Я снова и снова извиняюсь за непродуманность моих поступков… Прошу всех набрать в грудь воздух и подумать о том, что стоит вашего внимания, времени и заботы. И вместе со мной помолиться в память о пане Романе, ушедшем из жизни, — добавил Александр.

Также новость о смерти Романа Славитича прокомментировала и Натали Литвин, и Саша Бо, которые также были гостями “голодной тусы” в Доме ученых.

— Узнала из новостей страшное известие. Не выдержало сердце… Выражаю свое искреннее сочувствие всем родным и близким, это большая утрата. Вот до чего может привести буллинг и желание “мести”. Это страшно! Пускай каждый сейчас подумает о себе — сколько хорошего сказал, а сколько раз пожелал кому-то смерти? Будьте людьми, — опубликовала свое послание в сториз Натали Литвин.

Александра Пустовит также выразила сочувствие семьи умершего.

— Очень больно об этом говорить, но вот до чего доводит публичное давление и буллинг. Люди часто забывают, в кого они превращаются в борьбе за желание справедливости. Угрожают, желают смерти. Наносят как моральный, так и физический вред. В последние дни интернет просто кишит хейтом и жестокостью. Давайте оставаться людьми всегда. Давайте молча посочувствуем и сделаем выводы, — опубликовала в сториз Саша Бо.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук также прокомментировал новость о смерти Романа Славитича.

Напомним, что 27 ноября Александр Залиско устроил громкий день рождения в Доме ученых во Львове, где проходили откровенные конкурсы, а посетители приходили в эротических нарядах. Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, который опубликовал сториз в Instagram с подписью “Голодная блогерская туса”.

История моментально получила огласку, а работу самого Дома ученых приостановили. В результате организатор вечеринки Залиско публично извинился за инцидент — за два дня он лишился всех источников дохода.

Другой блогер Саша Бо обвинила именно Остапчука в скандале. Сам Владимир уже дважды извинился за свой поступок.

Напомним, что 3 декабря умер глава Дома ученых Роман Славитич — ему стало плохо во Львовском горсовете, однако медикам не удалось спасти мужчину. Известно, что медики около часа боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.