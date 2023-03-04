Накануне Офис президента Украины провел встречу с украинскими блогерами из соцсети Instagram, среди которых, в частности, была блогер Ксюша Манекен, которая имела неоднозначные высказывания относительно аннексии Крыма Россией и получила награду от Главного управления разведки (ГУР) “за содействие военной разведке Украины”.

Такая мера со стороны ОПУ возмутила украинских пользователей соцсетей.

Что известно о скандале вокруг приглашенных блогеров в Офис президента и личности блогера, которая получила награду от ГУР МО — читайте в материале Фактов ICTV.

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В пятницу, 3 марта, несколько украинских блогеров обнародовали фото с мероприятия с советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком, где, по словам блогеров, обсуждались “вопросы информационной войны и мотивации населения”.

Среди приглашенных блогеров были, в частности, бывший участник проекта Холостяк Никита Добрынин, блогеры Алексей Друк (Лесик), Саша Бо, Евгений Таллер, Анна Притула, Настя Елисеева, Александр Залиско.

Впрочем внимание пользователи соцсетей обратили на блогера Ксюшу Манекен (настоящее имя Оксана Волощук), которая после встречи показала фотографию с наградой от ГУР “за содействие военной разведке Украины II степени”. На фото, обнародованном Ксюшей, награда подписана руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым за октябрь 2022 года.

В то же время, по словам самого Михаила Подоляка, во время встречи никаких наград со стороны Офиса президента для блогеров не было.

— Ни Офис Президента, ни я лично, разумеется, не давали никаких наград присутствующим блогерам. Тем более “наград других ведомств”. Это абсолютно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку, — написал он в своем канале в Telegram.

Подоляк также пояснил, что целью встречи с блогерами было налаживание коммуникации с популярными блогерами и рассказать им об информационной гигиене, этической составляющей коммуникации в период, а также обсудить, каким образом блогеры могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами со стороны России.

— Не все одинаково понимают природу войны и тех событий, которые происходят. Поэтому имеют право на вопросы, чтобы позиции стали более структурированными, — добавил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ Подоляк также добавил, что в будущем планирует продолжить непубличные встречи с представителями влияния в украинских соцсетях.

Блогер Ксюша Манекен рассказала, что предоставить подробности о полученной награде сможет только после окончания российско-украинской войны.

По ее словам, она делает публичным в соцсетях “только 5% своей реальной жизни”, а Instagram не является показателем того, кем она является и что делает.

— Не важно, что о тебе говорят другие, не важно, одета ты на фото, или полуобнаженная, не важно даже, на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь, — написала Ксюша на русском в соцсети.

ГУР подтвердили награждение

В комментарии 24 каналу Главное управление разведки подтвердило, что Оксана Волощук получила “поощрительную награду”.

По сообщению ГУР, задачи разведчиков выполняют как публичные, так и непубличные лица, которые не афишируют свою “стратегически важную деятельность”.

— Военная разведка, особенно в воюющей стране, — это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность, — пояснили в военной разведке.

Разведчики сообщили, что для выполнения задач ГУР привлекают людей из разных отраслей и с разным социальным статусом.

— К счастью, разные представители нашего общества готовы помогать Украине победить разными способами. Как показывает нынешняя война — наша разведка работает эффективно, но в то же время не может публиковать все методы достижения этой эффективной работы, — добавили в сообщении.

Критика Ксюши Манекен

В соцсетях на награду блогера резко отреагировала часть пользователей, в частности военные, журналисты и другие блогеры.

Полковник украинских Вооруженных сил Анатолий Штефан говорит, что многие блогеры-миллионники в течение восьми лет до 24 февраля 2022 года не интересовались темой агрессии России против Украины и занимали нейтральную позицию. Впрочем сейчас, когда это стало глобальной темой, многие популярные медийные лица начали использовать тему войны для своего имиджа.

— Через год я вижу, как часть “патриотов” (не все) собрались в одном месте и получили награды за свою деятельность. Инста рулит. Видимо под прикрытием работали… Гадко и стыдно, — написал Анатолий Штефан.

К критике присоединился журналист и писатель Остап Дроздов.

— Офис президента решил заручиться сосанием и облизыванием на территории тиктока и инстаграма усилиями ботоксных курв, лярв и других гламурных “инфлюенсеров”. Чем больше чупачупс можешь эротично запихнуть себе в оральный аппарат — тем больше грамот от украинской разведки получишь, — написал он в Facebook.

Блогер и менеджер благотворительного фонда Сергея Притулы Мелания Подоляк на контрасте с деятельностью других украинских активистов и волонтеров иронично назвала награжденных блогеров “титанами”.

До речі, Стерненку, Остапенку, Казанському та іншим нагороди не потрібні, їх робота не важлива поруч з такими титанами інформаційного фронту, як ескортніца007 та СашаБо — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 4, 2023

Что известно о Ксюше Манекен

Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — блогер и модель, которая имеет более 400 тыс. подписчиков в Instagram. В интервью журналистам в течение 2020 года признавалась, что в период с 19 до 22 лет занималась эскортом.

В своем блоге автор рассказывает подробности своей жизни и публикует откровенные фотографии.

За время этого скандала девушке неоднократно напомнили о том, что в прошлом она указывала, на каком языке говорить и комментировала аннексию Крыма.

— Приятно, когда в тебе видят личность, с тобой знакомятся, говорят, что-то обсуждают (на любом языке!), — написала она.

Впрочем, все же блогер осуждала агрессию России против Украины, в частности, после удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге.

В соцсетях вспомнили утренние сообщения Ксюши Манекен, в которых она говорила, что “не важно, чей Крым, главное, что там все мирно”.

Кроме того, пользователи соцсетей вспомнили как блогерша писала, что Крым во время оккупации Россией “очень улучшил” и даже в российской аннексии “есть плюсы и минусы”.

Періодично відкриваються гнійники з минулого 2020.Ось і Ксюша Манекен відкрилась.Чого так бридко від цих перевзувшихся? pic.twitter.com/OCB5nkocRl — Katrya (@katrin_slob) December 5, 2022

После указанных замечаний в сторону Ксюши, она написала, что “понимает боль своих подписчиков”.

— Комик стал президентом, “эскортница” получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я (ничего, — Ред.), — писала она, впрочем позже удалила эту публикацию.

Относительно оккупированного Россией полуострова блогер пыталась объяснить, что это публикации за 2015 и 2016 годы и тогда она “как и многие, не понимала, что происходит на самом деле, и считала, что главное, чтобы все были живы-здоровы”.

— С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Зато о войне и проблемах все забыли на время, — написала она.

Впрочем объяснения Ксюши Манекен удовлетворили далеко не всех, поскольку впоследствии ее внесли в базу Миротворца, где ее статус обозначен как таковой, которая принимала “участие в попытках легализации оккупации АР Крым, отрицание российской агрессии”, а также “участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией”.