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Блогерша Ксюша Манекен получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

4 марта 2023, 21:55
Илья Нежигай редактор ленты
Блогерша Ксюша Манекен получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

Накануне Офис президента Украины провел встречу с украинскими блогерами из соцсети Instagram, среди которых, в частности, была блогер Ксюша Манекен, которая имела неоднозначные высказывания относительно аннексии Крыма Россией и получила награду от Главного управления разведки (ГУР) “за содействие военной разведке Украины”.

Такая мера со стороны ОПУ возмутила украинских пользователей соцсетей.

Что известно о скандале вокруг приглашенных блогеров в Офис президента и личности блогера, которая получила награду от ГУР МО — читайте в материале Фактов ICTV.

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В пятницу, 3 марта, несколько украинских блогеров обнародовали фото с мероприятия с советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком, где, по словам блогеров, обсуждались “вопросы информационной войны и мотивации населения”.

Среди приглашенных блогеров были, в частности, бывший участник проекта Холостяк Никита Добрынин, блогеры Алексей Друк (Лесик), Саша Бо, Евгений Таллер, Анна Притула, Настя Елисеева, Александр Залиско.

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Впрочем внимание пользователи соцсетей обратили на блогера Ксюшу Манекен (настоящее имя Оксана Волощук), которая после встречи показала фотографию с наградой от ГУР “за содействие военной разведке Украины II степени”. На фото, обнародованном Ксюшей, награда подписана руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым за октябрь 2022 года.

В то же время, по словам самого Михаила Подоляка, во время встречи никаких наград со стороны Офиса президента для блогеров не было.

— Ни Офис Президента, ни я лично, разумеется, не давали никаких наград присутствующим блогерам. Тем более “наград других ведомств”. Это абсолютно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку, — написал он в своем канале в Telegram.

Подоляк также пояснил, что целью встречи с блогерами было налаживание коммуникации с популярными блогерами и рассказать им об информационной гигиене, этической составляющей коммуникации в период, а также обсудить, каким образом блогеры могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами со стороны России.

— Не все одинаково понимают природу войны и тех событий, которые происходят. Поэтому имеют право на вопросы, чтобы позиции стали более структурированными, — добавил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ Подоляк также добавил, что в будущем планирует продолжить непубличные встречи с представителями влияния в украинских соцсетях.

Блогер Ксюша Манекен рассказала, что предоставить подробности о полученной награде сможет только после окончания российско-украинской войны.

По ее словам, она делает публичным в соцсетях “только 5% своей реальной жизни”, а Instagram не является показателем того, кем она является и что делает.

— Не важно, что о тебе говорят другие, не важно, одета ты на фото, или полуобнаженная, не важно даже, на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь, — написала Ксюша на русском в соцсети.

ГУР подтвердили награждение

В комментарии 24 каналу Главное управление разведки подтвердило, что Оксана Волощук получила “поощрительную награду”.

По сообщению ГУР, задачи разведчиков выполняют как публичные, так и непубличные лица, которые не афишируют свою “стратегически важную деятельность”.

— Военная разведка, особенно в воюющей стране, — это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность, — пояснили в военной разведке.

Разведчики сообщили, что для выполнения задач ГУР привлекают людей из разных отраслей и с разным социальным статусом.

— К счастью, разные представители нашего общества готовы помогать Украине победить разными способами. Как показывает нынешняя война — наша разведка работает эффективно, но в то же время не может публиковать все методы достижения этой эффективной работы, — добавили в сообщении.

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Критика Ксюши Манекен

В соцсетях на награду блогера резко отреагировала часть пользователей, в частности военные, журналисты и другие блогеры.

Полковник украинских Вооруженных сил Анатолий Штефан говорит, что многие блогеры-миллионники в течение восьми лет до 24 февраля 2022 года не интересовались темой агрессии России против Украины и занимали нейтральную позицию. Впрочем сейчас, когда это стало глобальной темой, многие популярные медийные лица начали использовать тему войны для своего имиджа.

— Через год я вижу, как часть “патриотов” (не все) собрались в одном месте и получили награды за свою деятельность. Инста рулит. Видимо под прикрытием работали… Гадко и стыдно, — написал Анатолий Штефан.

К критике присоединился журналист и писатель Остап Дроздов.

— Офис президента решил заручиться сосанием и облизыванием на территории тиктока и инстаграма усилиями ботоксных курв, лярв и других гламурных “инфлюенсеров”. Чем больше чупачупс можешь эротично запихнуть себе в оральный аппарат — тем больше грамот от украинской разведки получишь, — написал он в Facebook.

Блогер и менеджер благотворительного фонда Сергея Притулы Мелания Подоляк на контрасте с деятельностью других украинских активистов и волонтеров иронично назвала награжденных блогеров “титанами”.

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Что известно о Ксюше Манекен

Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — блогер и модель, которая имеет более 400 тыс. подписчиков в Instagram. В интервью журналистам в течение 2020 года признавалась, что в период с 19 до 22 лет занималась эскортом.

В своем блоге автор рассказывает подробности своей жизни и публикует откровенные фотографии.

За время этого скандала девушке неоднократно напомнили о том, что в прошлом она указывала, на каком языке говорить и комментировала аннексию Крыма.

— Приятно, когда в тебе видят личность, с тобой знакомятся, говорят, что-то обсуждают (на любом языке!), — написала она.

Впрочем, все же блогер осуждала агрессию России против Украины, в частности, после удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге.

В соцсетях вспомнили утренние сообщения Ксюши Манекен, в которых она говорила, что “не важно, чей Крым, главное, что там все мирно”.

Кроме того, пользователи соцсетей вспомнили как блогерша писала, что Крым во время оккупации Россией “очень улучшил” и даже в российской аннексии “есть плюсы и минусы”.

После указанных замечаний в сторону Ксюши, она написала, что “понимает боль своих подписчиков”.

— Комик стал президентом, “эскортница” получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я (ничего, — Ред.), — писала она, впрочем позже удалила эту публикацию.

Относительно оккупированного Россией полуострова блогер пыталась объяснить, что это публикации за 2015 и 2016 годы и тогда она “как и многие, не понимала, что происходит на самом деле, и считала, что главное, чтобы все были живы-здоровы”.

— С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Зато о войне и проблемах все забыли на время, — написала она.

Впрочем объяснения Ксюши Манекен удовлетворили далеко не всех, поскольку впоследствии ее внесли в базу Миротворца, где ее статус обозначен как таковой, которая принимала “участие в попытках легализации оккупации АР Крым, отрицание российской агрессии”, а также “участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией”.

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Теги
Блогер Война в Украине Нагорода Офис президента Разведка
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