Американский актер Уилл Смит поразил своих фанатов публикацией видео с российской музыкой. Ролик был посвящен различным лайфхакам для видеомонтажа, но больше всего публику привлек неуместное звуковое сопровождение.

Так, артист показал видео, на котором с помощью беговой дорожки, генератора дыма, уменьшенной модели авто и диодной лампы можно создать настоящий рекламный ролик. Короткая работа действительно выглядит очень убедительно, но внимание привлекает и музыка, которая сопровождается вокалом.

Для своего ролика Смит использовал ремикс песни Ты и я от артиста с псевдонимом Xcho. И хотя музыкант родом из Армении, он работает с лейблом Believe Music, который помогает артистам из РФ.

Сейчас смотрят Что касается артиста, то он ни разу не заявил о войне в Украине, а на его страницах в соцсетях можно найти российский номер для связи. Также и лейбл Believe Music точно не на нашей стороне — с начала войны многие украинские музыканты прекратили с ними сотрудничество, поскольку компания так и не покинула рынок России. Стоит отметить, что у Смита более 62 млн подписчиков в Instagram, и на это видео активно реагируют жители России, которым нравится выбор музыки актера для ролика. Напомним, что недавно комик Эдди Мерфи высмеял семью Смита на церемонии награждения Золотой глобус 2023. Юморист затронул тему пощечины на Оскаре, за которую Уилл долго извинялся. Читайте также: Мое сердце разбито: Уилл Смит ушел из Киноакадемии после скандала на Оскаре

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